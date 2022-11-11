Чем грозит повторное заражение COVID-19: исследование

«Повторное заражение увеличивает риск как острых исходов, так и длительного коронавируса», — рассказал доктор Зияд Аль-Али, руководитель исследования. Эти выводы были сделаны на основе данных Министерства по делам ветеранов США, собранных с 1 марта 2020 года по 6 апреля 2022 года. Эксперты проанализировали информацию о 443 588 пациентах, переживших один раз инфекцию SARS-CoV-2, а также о 40 947 переболевших два и более раза. Кроме того, были изучены данные о 5,3 млн неинфицированных лиц. Большинство испытуемых были мужчинами.

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Пациенты, заразившиеся во второй раз, имели более чем удвоенный риск смерти и утроенный риск госпитализации по сравнению с теми, кто был заражен COVID-19 только один раз. У них также была повышенная вероятность осложнений с легкими, сердцем, кровью, почками, диабетом, психическим здоровьем, костями и мышцами, неврологическими расстройствами.

«Даже если у кого-то один раз уже была инфекция и этот человек был вакцинирован, он все еще восприимчив к неблагоприятным исходам при повторном заражении», — подчеркнул Зияд Аль-Али.

У людей, переболевших более двух раз, в три раза чаще развивались проблемы с легкими и возникали сердечные заболевания, на 60% больше возникало неврологических расстройств, чем у пациентов, которые были инфицированы только один раз. Исследователи обнаружили, что более высокие риски были наиболее выражены в первый месяц после повторного заражения, но все еще были очевидны шесть месяцев спустя.