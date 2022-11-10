Врач объяснила, как не спутать коронавирус и «погодную гипоксию»

Ощущение нехватки воздуха, одышка и повышенная утомляемость являются признаками не только коронавирусной инфекции, но и так называемой погодной гипоксии. Об этом рассказала врач-кардиолог клиники «МедикСити», врач функциональной диагностики Полина Астраханцева.

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"«Погодная гипоксия» развивается, когда содержание кислорода опускается ниже 19 процентов. Это явление может наблюдаться в периоды понижения или повышения атмосферного давления, когда приходит циклон или антициклон", — объяснила эксперт.

Она отметила, что при падении в крови уровня кислорода у человека становится более частым дыхание, а также появляются ощущение недостатка воздуха и головокружение. Следствием этого может стать резкая слабость или даже обморок, добавила Астраханцева.

По словам врача, находящий в состоянии гипоксии организм в большей степени уязвим для инфекций. Этому симптому наиболее подвержены пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем, бронхиальной астмой, а также с обструктивной болезнью легких, уточнила эксперт.

Она подчеркнула, что особенно «погодная гипоксия» влияет на самочувствие метеозависимых людей. Астраханцева порекомендовала им чаще бывать на природе, где воздух содержит наибольшее количество кислорода, а также выполнять дыхательную гимнастику, передает радио «Спутник».