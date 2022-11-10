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2 часа назад

Россиянам напомнили о важности параллельной вакцинации от гриппа и COVID-19

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Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул важность параллельной вакцинации от гриппа и коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Россиянам напомнили о важности параллельной вакцинации от гриппа и COVID-19
Фото: В городе NВ городе N

По его информации, прививку от COVID-19 получили уже более 2,1 млн нижегородцев, 1,9 миллиона жителей региона получили и вторую аппликацию.

Несмотря на то, что инфекция понемногу отступает, вирус продолжает циркулировать в измененном виде. И с учетом того, что наступает сезон гриппозных заболеваний, вакцинацию от коронавируса и от гриппа необходимо проводить параллельно, — заявил чиновник.

Он напомнил, что вакцинация от обеих инфекций проводится в 188 медицинских пунктах Нижегородской области.

Главный внештатный эпидемиолог регионального министерства здравоохранения Людмила Башкатова рассказала, что в область поступило уже более 1,4 млн доз противогриппозной вакцины, в том числе 300 тысяч доз для детей и беременных женщин. Шестую партию из более чем 400 доз нижегородские медучреждения получили в конце октября. Башкатова добавила, что от грипп привились уже более 880 тысяч нижегородцев, среди которых более 267 тысяч детей.

Ранее сообщалось, что вспышка заболевания гриппом в Нижегородской области может начаться в ноябре.

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