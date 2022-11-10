Новая волна коронавируса захлестнула Китай

Китай захлестнула новая волна коронавируса. За сутки выявлено более 9 тысяч новых случаев заражения. Это в два с половиной раза больше, чем неделю назад, сообщили в комитете здравоохранения КНР, передает «МИР 24».

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Под присмотром медиков сейчас от ковида лечатся свыше 60 тысяч инфицированных. При этом почти ни у кого нет симптомов. В основном люди заражаются внутри страны, завозных случаев лишь 3%. Лидером по темпам распространения вируса стала провинция Гуандун.