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1 час назад

Новая волна коронавируса захлестнула Китай

Мир24

Китай захлестнула новая волна коронавируса. За сутки выявлено более 9 тысяч новых случаев заражения. Это в два с половиной раза больше, чем неделю назад, сообщили в комитете здравоохранения КНР, передает «МИР 24».

Новая волна коронавируса захлестнула Китай
Фото: unsplashunsplash

Под присмотром медиков сейчас от ковида лечатся свыше 60 тысяч инфицированных. При этом почти ни у кого нет симптомов. В основном люди заражаются внутри страны, завозных случаев лишь 3%. Лидером по темпам распространения вируса стала провинция Гуандун.

Власти Китая пока не спешат отказываться от политики «нулевой терпимости», когда даже из-за одного зараженного закрывают целые районы, но стараются бороться с ковидом более гибко, чтобы жесткие меры как можно меньше вредили экономике страны.

Коронавирус,Павел Дикан,
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