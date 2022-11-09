Как восстановить краткосрочную память поле коронавируса

Коронавирус ухудшает оперативную память большинства пациентов старше 25 лет. Чем тяжелее были симптомы заболевания, тем сильнее ухудшается память, утверждают британские ученые из Йоркского университета. После коронавируса память восстанавливается полностью лишь спустя год, считают исследователи. Ухудшение связано с влиянием SARS-CoV-2 на центральную нервную систему, а для улучшения необходимо восстановить кровоснабжение мозга. Как вернуть краткосрочную память после коронавируса, MIR24.TV рассказал психотерапевт Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии и сотрудник ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России Андрей Кашкаров.
«Краткосрочная память характеризуется периодом от нескольких секунд до получаса. При невозможности вспомнить события этого периода мы испытываем дискомфорт, а на фоне перенесенного Covid-19 – вплоть до истерии. Витамин D активно участвует в формировании процесса запоминания. Его дефицит влияет на кроветворение и краткосрочную память», – говорит врач.
Поэтому, чтобы улучшить память, необходимо восполнять дефицит витамина D, советует эксперт.
«Необходимо восполнить дефицит как с помощью БАДов, так и в натуральном виде – прогулками на свежем воздухе с хорошей солнечной активностью. Нужна физическая активность, свежий, насыщенный кислородом воздух, тепло и солнце. Временная потеря краткосрочной памяти случается на фоне приема некоторых лекарств. Неспособность запомнить текущие события бывает после заболеваний, и не только Covid-19. В частности, на фоне проблем с щитовидной железой или вынужденным пребыванием в замкнутом помещении. Организм при любом заболевании, требующем изоляции, становится слабее, в том числе из-за уменьшения двигательной активности и притока свежего воздуха», – комментирует Кашкров.
Для тренировки памяти отлично подойдут чтение, путешествия и увлечение культурой, говорит психотерапевт.
«Человек мыслит символами и образами. Причем с развитием прогресса, присутствием в жизни «умных устройств», образное мышление упрощается, заменяется на символьное. Причина в том, что типичный интерес к художественному чтению невысок. А для тренировки памяти, в том числе краткосрочной, необходимо образное ассоциативное мышление. Этому способствуют книги, новые впечатления, связанные с искусством и культурой, путешествия. Чтобы тренировать память, можно записывать свои впечатления на диктофон, а потом понравившиеся цитаты выписывать на бумагу. Именно так вы тренируете зрительную краткосрочную память», – отмечает психотерапевт.
В зависимости от физического состояния, возраста, привычного распорядка, активности и даже настроения, способность к запоминанию и использованию «хранилища» краткосрочной памяти будет отличаться в конкретный момент времени, подытожил Кашкаров.