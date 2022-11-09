Как восстановить краткосрочную память поле коронавируса

«Человек мыслит символами и образами. Причем с развитием прогресса, присутствием в жизни «умных устройств», образное мышление упрощается, заменяется на символьное. Причина в том, что типичный интерес к художественному чтению невысок. А для тренировки памяти, в том числе краткосрочной, необходимо образное ассоциативное мышление. Этому способствуют книги, новые впечатления, связанные с искусством и культурой, путешествия. Чтобы тренировать память, можно записывать свои впечатления на диктофон, а потом понравившиеся цитаты выписывать на бумагу. Именно так вы тренируете зрительную краткосрочную память», – отмечает психотерапевт.