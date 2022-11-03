Гинцбург рассказал об опасных последствиях перенесенного коронавируса

Об опасных последствиях перенесенного коронавируса рассказал директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Так, по последним исследованиям ученых, у тех, кто перенес заболевание в легкой форме, в два с половиной раза увеличилась вероятность образования тромбов.

— А если он при этом был госпитализирован, вероятность тромбообразования возрастает в двадцать пять раз, — отметил эксперт в комментарии Общественной Службе Новостей.

Вероятность опасных последствий резко увеличивается у людей, входящих в группу риска. Если коронавирус перенес человек пожилого возраста, с хроническими заболеваниями, это приводит к серьезному повышению вероятности летальных исходов.

Ранее ученые Гарвардского университета перечислили факторы, которые увеличивают риск затяжного коронавируса на 30-50 процентов. Продолжительность COVID-19 связана со стрессом, депрессией и тревогой, передает Nation news.