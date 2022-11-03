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1 час назад

Гинцбург рассказал об опасных последствиях перенесенного коронавируса

Вечерняя Москва

Об опасных последствиях перенесенного коронавируса рассказал директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург рассказал об опасных последствиях перенесенного коронавируса
Фото:  Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Так, по последним исследованиям ученых, у тех, кто перенес заболевание в легкой форме, в два с половиной раза увеличилась вероятность образования тромбов.

— А если он при этом был госпитализирован, вероятность тромбообразования возрастает в двадцать пять раз, — отметил эксперт в комментарии Общественной Службе Новостей.

Вероятность опасных последствий резко увеличивается у людей, входящих в группу риска. Если коронавирус перенес человек пожилого возраста, с хроническими заболеваниями, это приводит к серьезному повышению вероятности летальных исходов.

Ранее ученые Гарвардского университета перечислили факторы, которые увеличивают риск затяжного коронавируса на 30-50 процентов. Продолжительность COVID-19 связана со стрессом, депрессией и тревогой, передает Nation news.

Недавно в России выявили два новых геноварианта штамма коронавирусной инфекции «омикрон», в том числе вариант «цербер». «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, как долго коронавирус будет так стремительно мутировать и почему он не перестает видоизменяться.

Коронавирус,Александр Гинцбург,Гарвардский университет,
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