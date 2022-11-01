Иммунолог спрогнозировал будущее коронавируса в РФ

"Просто, наверное, не осталось неиммунных людей, по которым вирус может ударять с ярко выраженной симптоматикой, и тяжело болеющих. Все уже с коронавирусом познакомились, их иммунная система знает, что это такое. И если не способна защитить от заражения, то может защитить от тяжелой формы болезни, – говорит эксперт. Человечество, что называется, приспособилось к коронавирусной инфекции. Дальше она будет существовать с нами все время в виде каких-то сезонных или несезонных волн."