Инфекционист объяснил, как “цербер” попал в Россию

Несмотря на замороженное авиасообщение со странами Европы новые штаммы COVID-19 проникли на территорию России. Инфекционист Николай Малышев предположил в беседе с НСН, почему это произошло.

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По мнению инфекциониста, в страну коронавирус “завозят” отдыхающие из Турции. Ведь на курортах Антальи и Аланьи отдыхают и европейцы.

“Отмечалось, что у значительной части вернувшихся из Турции с респираторными симптомами, выявляется коронавирус – у одного из четырех”, – аргументировал свое мнение Малышев.