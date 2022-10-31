Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
30 минут назад

Инфекционист Малышев объяснил, как “цербер” попал в Россию

Мира Маркина

Несмотря на замороженное авиасообщение со странами Европы новые штаммы COVID-19 проникли на территорию России. Инфекционист Николай Малышев предположил в беседе с НСН, почему это произошло.

Инфекционист объяснил, как “цербер” попал в Россию
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По мнению инфекциониста, в страну коронавирус “завозят” отдыхающие из Турции. Ведь на курортах Антальи и Аланьи отдыхают и европейцы.

“Отмечалось, что у значительной части вернувшихся из Турции с респираторными симптомами, выявляется коронавирус – у одного из четырех”, – аргументировал свое мнение Малышев.

Иммунолог Крючков рассказал об одновременном заражении "Цербером" и ОРВИ

Некоторые заболевшие новой коронавирусной инфекцией столкнулись с нетипичным, более длительным течением болезни. И оказывается, на это влияет социальный фактор. Ранее мы писали, почему у одиночек COVID-19 становится затяжным.

Коронавирус,Николай Малышев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители