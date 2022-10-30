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1 час назад

Врачи выяснили, что коронавирус меняет активность генов в иммунных клетках

Газета.Ru

Ученые из Института Хосе Каррераса а Барселоне обнаружили, что при тяжелом течении коронавируса активность генов в моноцитах способствует сильному воспалению во всем организме и схожа с изменениями при заражении крови. Исследование опубликовано на сервере препринтом medRxiv.

Врачи выяснили, что коронавирус меняет активность генов в иммунных клетках
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследователи провели анализ метилирования ДНК моноцитов (клетки иммунной системы) в образцах крови, полученных от 58 пациентов с тяжелым течением COVID-19. В группу контроля вошли здоровые люди и перенесшие коронавирус в легкой форме. Все пациенты заразились COVID-19 в период с октября по ноябрь 2020 года. Метилирование позволяет изменять активность генов, что в случае моноцитов может способствовать их воспалению вплоть до цитокинового шторма.

Всего ученые оценили более 850 тысяч участков в ДНК, которые могли быть метилированы. У пациентов с тяжелой формой COVID-19 было обнаружено более двух тысяч участков как избыточного, так и недостаточного (по сравнению с группой здоровых людей) метилирования ДНК. Анализ CellPhoneDB показал, что эти изменения в перекрестных помехах иммунных клеток стимулируют другие клетки иммунитета, Т-хлеперы, производить цитокины — молекулы, провоцирующие воспаление, которое приводит к полиорганной недостаточности и смерти при коронавирусе.

Кроме того, эти изменения напоминали изменения, обнаруженные у пациентов с заражением крови (сепсисом), а другие показали связь с полиорганной недостаточностью. Анализ метилирования ДНК моноцитов при коронавирусе, возможно, поможет предсказывать тяжелую форму болезни и раньше начинать лечение.

Коронавирус,Хосе Каррерас,
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