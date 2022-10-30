В России выявили менее 7000 случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили еще 6803 заболевших COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 21 423 725. Новые данные передает в воскресенье, 30 октября, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

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29 октября было известно о 7107 новых заболевших; 28 октября количество инфицированных составило 7606; 27 октября — 7849. 26 октября в стране было выявлено 7518 зараженных.

За последние 24 часа число госпитализаций составило 611. За этот же период 9008 человека выздоровели и были выписаны из больниц. За время пандемии вылечились от инфекции 20 796 124 россиянина. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 75 пациентов. В стране за все время борьбы с COVID-19 было зафиксировано всего 390 104 летальных исхода.