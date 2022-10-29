В России оценили риск роста заболеваемости COVID-19 из-за «цербера»

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что мощного подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России не ожидается. Об этом пишет РИА Новости.

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По ее словам, иммунитет к COVID-19, хотя бы частичный, есть уже почти у всех граждан.

«Поэтому, даже если вариант "цербер" и получит распространение в России, мощного подъема заболеваемости, как в случае с оригинальным "омикроном", ожидать не стоит», — подчеркнула она.

Специалист отметила, что несмотря на возможность «цербера» частично ускользать от антител, все же их достаточно, чтобы защитить от тяжелого течения заболевания.