Иммунолог рассказал об одновременном заражении "Цербером" и ОРВИ

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, возможно ли одновременно заразиться "Цербером" и ОРВИ. Подробностями специалист поделился в беседе с "Москвой 24".
По мнению медика, на сегодняшний день достаточно низкая вероятность подобного расклада, однако все может измениться в зимний период:
"Я думаю, что вероятность такой смешанной инфекции будет существенна, наверное, с декабря. Может быть, это будет декабрь, январь, февраль. Все будет зависеть от реальной заболеваемости коронавирусом".
Также Крючков отметил, что самостоятельно отличить заражение "Цербером" от ОРВИ не удастся, поскольку у нового подвида "Омикрон"-штамма нет особых отличительных симптомов.
"Если легкая форма, то это ОРВИ-подобные симптомы. Высокая температура, мышечная слабость, недомогание, боли в мышцах и суставах, кашель. Все абсолютно стандартные симптомы, которые до этого были у легкого коронавируса".