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1 час назад

Иммунолог Крючков рассказал об одновременном заражении "Цербером" и ОРВИ

Мария Иглина

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, возможно ли одновременно заразиться "Цербером" и ОРВИ. Подробностями специалист поделился в беседе с "Москвой 24".

Иммунолог рассказал об одновременном заражении "Цербером" и ОРВИ
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По мнению медика, на сегодняшний день достаточно низкая вероятность подобного расклада, однако все может измениться в зимний период:

"Я думаю, что вероятность такой смешанной инфекции будет существенна, наверное, с декабря. Может быть, это будет декабрь, январь, февраль. Все будет зависеть от реальной заболеваемости коронавирусом".

Вирусолог раскрыл самые редкие симптомы коронавируса

Также Крючков отметил, что самостоятельно отличить заражение "Цербером" от ОРВИ не удастся, поскольку у нового подвида "Омикрон"-штамма нет особых отличительных симптомов.

"Если легкая форма, то это ОРВИ-подобные симптомы. Высокая температура, мышечная слабость, недомогание, боли в мышцах и суставах, кашель. Все абсолютно стандартные симптомы, которые до этого были у легкого коронавируса".

Ранее терапевт перечислил опасные осложнения гипертонии.

Коронавирус,Николай Крючков,
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