Что надо знать о назальной вакцине «Спутник» от COVID-19

В столичном регионе появилась назальная вакцина от COVID-19 «Спутник». Жители Москвы могут воспользоваться новым способом вакцинации. О том, что представляет собой новый вид вакцины, как работает, есть ли преимущества и недостатки у препарата, — в материале «Вечерней Москвы».

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Что известно

Разговоры о создании назальной вакцины от коронавируса велись в России задолго до ее появления. Эксперименты начались еще в 2021 году.

Данные НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи говорили о том, что назальная вакцина будет способна защитить от всех штаммов коронавируса.

31 августа Минздрав РФ выдал разрешение на испытания назальной вакцины от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц (VLP).

А 1 апреля Минздрав зарегистрировал назальную форму вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») против COVID-19.

Как работает назальная вакцина

В беседе с «Вечерней Москвой» научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, как работает новый вид вакцины.

— «Спутник» работает через аденовирусный вектор. Когда аденовирус попадает в носовую полость, он передает свой геном в носовые клетки. В составе вакцины присутствуют клетки коронавируса, благодаря чему возникают антитела против заболевания, — объяснил вирусолог.

Назальный препарат, по его словам, помогает выработать большое количество антител.

— В частности, вырабатывается иммуноглобулин-А, защищающий слизистые оболочки, через которые вирус и атакует организм, — заметил Альтштейн.

Плюсы и минусы

Меньше побочных эффектов.

Безопаснее в применении.

Нет побочного эффекта в виде симптомов ОРВИ.

Не имеет возрастных ограничений. По словам Альтштейна, подобного рода вакцина обладает рядом преимуществ. Среди них он выделил следующее: