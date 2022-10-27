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1 час назад

Подходит всем: что надо знать о назальной вакцине «Спутник» от COVID-19

Вечерняя Москва

В столичном регионе появилась назальная вакцина от COVID-19 «Спутник». Жители Москвы могут воспользоваться новым способом вакцинации. О том, что представляет собой новый вид вакцины, как работает, есть ли преимущества и недостатки у препарата, — в материале «Вечерней Москвы».

Что надо знать о назальной вакцине «Спутник» от COVID-19
Фото: АГН МоскваАГН Москва

Что известно

Разговоры о создании назальной вакцины от коронавируса велись в России задолго до ее появления. Эксперименты начались еще в 2021 году.

Данные НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи говорили о том, что назальная вакцина будет способна защитить от всех штаммов коронавируса.

31 августа Минздрав РФ выдал разрешение на испытания назальной вакцины от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц (VLP).

А 1 апреля Минздрав зарегистрировал назальную форму вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») против COVID-19.

Как работает назальная вакцина

В беседе с «Вечерней Москвой» научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, как работает новый вид вакцины.

— «Спутник» работает через аденовирусный вектор. Когда аденовирус попадает в носовую полость, он передает свой геном в носовые клетки. В составе вакцины присутствуют клетки коронавируса, благодаря чему возникают антитела против заболевания, — объяснил вирусолог.

Назальный препарат, по его словам, помогает выработать большое количество антител.

— В частности, вырабатывается иммуноглобулин-А, защищающий слизистые оболочки, через которые вирус и атакует организм, — заметил Альтштейн.

Плюсы и минусы

По словам Альтштейна, подобного рода вакцина обладает рядом преимуществ. Среди них он выделил следующее:
  • Меньше побочных эффектов.
  • Безопаснее в применении.
  • Нет побочного эффекта в виде симптомов ОРВИ.
  • Не имеет возрастных ограничений.

Однако вирусолог выделил и один существенный недостаток препарата. По его словам, такая вакцина менее эффективна против заражения. При этом, заметил он, она эффективна против тяжелого течения заболеваний и летального исхода.

Коронавирус,Анатолий Альтштейн,Минздрав РФ,
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