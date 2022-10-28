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1 час назад

Названы преимущества назальной вакцины от коронавируса

Вечерняя Москваиещё 1

Люди по-прежнему опасаются вакцинации от коронавируса, назальный препарат увеличит число желающих привиться, но использовать его можно только совместно с «уколом». Об этом рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Названы преимущества назальной вакцины от коронавируса
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Укол – это психологическое вмешательство более серьезное. Когда в нос прыскают, люди меньше опасаются, в том числе, меньше боятся надуманных опасностей, — отметил он комментарии НСН.

Аграновский назвал опасения граждан по поводу побочных эффектов «Спутника» необоснованными и поддержал выпуск вакцины в новой форме по всей стране.

При этом он добавил, что такой вид вакцины лучше использовать для ревакцинации.

Коронавирус,Алексей Аграновский,МГУ,
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