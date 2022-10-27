Найдены доказательства передачи COVID-19 от матери к новорожденному

«Коронавирус стал сезонным заболеванием, но забывать о нем не нужно. Беременность сама по себе является фактором риска, тем более при осложнениях, связанных с COVID-19. Бороться с этим тяжело. Лечение токсично, как для матери, у которой уже идёт серьезная нагрузка на организм, так и для ребенка. Плюс, не все лекарства способы проникнуть за плацентарный барьер» - прокомментировала результаты исследований Ольга Хрипко.