Найдены доказательства передачи COVID-19 от матери к новорожденному

По результатам исследований отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболевании ФИЦ ФТМ, коронавирус передаётся в 62 случаях из 290 обследованных пар мать-ребенок. Этого достаточно для определения зависимостей и утверждения о передачи заболевания новорожденным.
«Коронавирус стал сезонным заболеванием, но забывать о нем не нужно. Беременность сама по себе является фактором риска, тем более при осложнениях, связанных с COVID-19. Бороться с этим тяжело. Лечение токсично, как для матери, у которой уже идёт серьезная нагрузка на организм, так и для ребенка. Плюс, не все лекарства способы проникнуть за плацентарный барьер» - прокомментировала результаты исследований Ольга Хрипко.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что арбитражный суд в Новосибирске оставил в силе итоги конкурса по возведению инфекционной больницы.