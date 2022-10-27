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2 часа назад

Ученые нашли доказательства передачи COVID-19 от матери к новорожденному

Bfm.ru Новосибирскиещё 1

По результатам исследований отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболевании ФИЦ ФТМ, коронавирус передаётся в 62 случаях из 290 обследованных пар мать-ребенок. Этого достаточно для определения зависимостей и утверждения о передачи заболевания новорожденным.

Найдены доказательства передачи COVID-19 от матери к новорожденному
Фото: Bfm.ru НовосибирскBfm.ru Новосибирск

«Коронавирус стал сезонным заболеванием, но забывать о нем не нужно. Беременность сама по себе является фактором риска, тем более при осложнениях, связанных с COVID-19. Бороться с этим тяжело. Лечение токсично, как для матери, у которой уже идёт серьезная нагрузка на организм, так и для ребенка. Плюс, не все лекарства способы проникнуть за плацентарный барьер» - прокомментировала результаты исследований Ольга Хрипко.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что арбитражный суд в Новосибирске оставил в силе итоги конкурса по возведению инфекционной больницы.

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