ВОЗ рассказала о снижении смертности от COVID-19 в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о снижении смертности от ковида в мире на 13% за неделю.

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Число случаев летальных исходов от ковида снизилось по сравнению с предыдущими 7 днями на 13% в мире.

Согласно еженедельному информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за неделю было зарегистрировано 8 562 летальных исхода.

Отмечается, что смертность заметно снизилась в Африке (минус 72%), Европе (минус 24%) и Юго-Восточной Азии (минус 13%).