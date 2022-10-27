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1 час назад

Выяснилось, насколько опасен новый штамм ковида «цербер»

Секрет Фирмыиещё 4

В России недавно обнаружили новый штамм коронавируса со зловещим названием — «цербер». Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал, что этот штамм, как и все «омикроны», очень заразен, но не очень опасен — летальность от него низкая.

Выяснилось, насколько опасен новый штамм ковида «цербер»
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Он также считает, что ничего хорошего в том, чтобы придумывать страшные названия для штаммов, нет — нечего людей просто так пугать.

«"Изобретение" страшных имён для вариантов вируса SARS CoV-2, которые держат в психологическом напряжении большое число впечатлительных людей, не кажется хорошей идеей. Специалисты должны отнестись (и наверняка относятся) к этим новым штаммам с должным вниманием, но общество пугать не стоит», — считает Аграновский.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев тоже отметил, что «цербер» распространяется довольно быстро, но летальность его не выше, чем у других вариантов коронавируса.

«В принципе, ничего страшного тут нет, всё идёт в рамках развития пандемии, в том смысле, что появляется всё больше и больше штаммов, которые быстрее заражают. Но в отношении тяжести — мы видим, что тяжесть заболевания вне зависимости от того, какие штаммы, снижается», — рассказал Малышев.

Пока ещё неясно, вырастет ли сильно количество заболевших коронавирусом из-за нового штамма, добавил Аграновский. Потому что пока рано делать какие-либо выводы.

Коронавирус,Алексей Аграновский,Николай Малышев,МГУ,
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