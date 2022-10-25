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1 час назад

Найден способ уменьшить распространение коронавируса

Lenta.ru

Команда ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе нашла способ уменьшить распространение COVID-19. Результаты работы показывают, что недорогая и легкодоступная аминокислота может сократить число последствий заболевания и стать новым вариантом лечения даже для новых штаммов. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Immunology.

Найден способ уменьшить распространение коронавируса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Аминокислота под названием ГАМК (GABA), которая продается без рецепта во многих странах, снизила тяжесть заболевания, вирусную нагрузку в легких, а также смертность в ходе экспериментов на мышах, инфицированных SARS-CoV-2. Лечение ГАМК было результативным как сразу после заражения, так и через несколько дней после пиковых показателей вируса в организме. Защитные эффекты против двух различных вариантов коронавируса позволяют предположить, что эта аминокислота может обеспечить универсальную терапию для новых штаммов.

Это также согласовывается с предыдущими выводами исследований, которые показали, что введение ГАМК защищало мышей от развития тяжелого заболевания после заражения коронавирусом грызунов под названием MHV-1. В данной работе ученые заражали трансгенных мышей, у которых при проникновении SARS-CoV-2 в организм развивается тяжелая пневмония с высоким уровнем смертности.

Авторы подчеркнули, что ГАМК и соответствующие ГАМК-А-рецепторы являются основной системой нейротрансмиттеров в мозге. Ранее было замечено, что клетки иммунной системы также обладают рецепторами ГАМК, которые при активации подавляют воспалительные процессы иммунных клеток.

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