«Это был заговор»: правда ли COVID-19 создали в лаборатории

Группа из трех немецких и американских ученых утверждает, что нашла доказательства лабораторного происхождения коронавируса. Согласно анализу, он на 99,9 процента — искусственная копия естественного вируса. «Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога Владимира Болибока, действительно ли коронавирус могли создать искусственно, а также было ли это сделано преднамеренно.
По его словам, наличие большого количества «молекулярного клея» в коронавирусе свидетельствует о его искусственном происхождении. Ученые разрезают природные вирусы, модифицируют их части и склеивают заново.
— Когда в научных целях хотят создать искусственный вирус, то его не синтезируют полностью, а берут природные вирусы и «разрезают» их на кусочки Затем вносят изменения в нужные части и собирают вирус заново. Там, где кусочки соединяют, остаются следы склеивания генома вируса, они называются сайты рестрикции, — рассказал доктор Болибок.
Специалист уточнил, что в природных вирусах такие следы тоже существуют, однако встречаются нерегулярно и в небольшом количестве.
— А в синтетических вирусах сайтов рестрикции много, и они встречаются очень часто. Эти склеенные кусочки обнаружили исследователи в коронавирусе, который изучали. По их словам, в диких коронавирусах сайтов рестрикции практически нет. Это явное доказательство того, что были генетические манипуляции на данном вирусе, что привело к появлению SARS-CoV-2. То, что вирус был создан искусственно, можно считать доказанным, — подчеркнул Болибок.
Врач-иммунолог отметил, что нередко случаются утечки вирусов и бактерий из лабораторий. Однако на данный момент нельзя точно сказать, было ли распространение вируса сделано преднамеренно или произошло случайно.
— Если вирус вывели искусственным путем, то, безусловно, это делали специально. Были какие-то эксперименты с этим вирусом, которые проводили целенаправленно. Вопрос в том, было ли дальнейшее распространение пандемии результатом случайной утечки из лаборатории как инцидент или это было целенаправленное заражение. Инциденты в лабораториях случаются постоянно, ведь там работают люди, — считает эксперт.
Собеседник «ВМ» подчеркнул, что утечка коронавируса могла произойти еще в 2016 году. А пандемия началась из-за распространения другого штамма, который мутировал из созданного в лаборатории.
— Поскольку у коронавируса очень высокий потенциал мутаций, то вполне возможно (даже если он был создан искусственно), что изначальный вариант был не тот, который появился в Ухане. В Китае могла распространяться уже последующая мутация. Мы же видим, что штаммы возникают постоянно. Возможно, пандемия вяло развивалась с 2016 года, когда стали отмечать частые случаи атипичной пневмонии в США. Но их связывали с употреблением вейпов. А потом произошла мутация коронавируса, которая привела к вспышке в Ухане, а потом распространилась по всему миру, — предположил врач.
Доктор Болибок считает, что искусственное происхождение коронавируса было доказано еще в 2020 году. Однако эти данные решили не раскрывать по неизвестным причинам.
— Другие исследователи также должны подтвердить выводы этой группы исследователей. Я думаю, что 95 процентов других ученых также найдут сайты рестрикции в коронавирусе. Скорее всего, они были найдены уже давно, но все исследователи, кто этим занимался, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), молчали об этом. Характерные генетические отметки сразу видны в геноме. Если выяснится, что это был заговор молчания и какая-то лаборатория уже в 2020 году доказала наличие сайтов рестрикции, то будет очень большой скандал. Но уже ничего не изменить, — заключил Болибок.