«Это был заговор»: правда ли COVID-19 создали в лаборатории

— Другие исследователи также должны подтвердить выводы этой группы исследователей. Я думаю, что 95 процентов других ученых также найдут сайты рестрикции в коронавирусе. Скорее всего, они были найдены уже давно, но все исследователи, кто этим занимался, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), молчали об этом. Характерные генетические отметки сразу видны в геноме. Если выяснится, что это был заговор молчания и какая-то лаборатория уже в 2020 году доказала наличие сайтов рестрикции, то будет очень большой скандал. Но уже ничего не изменить, — заключил Болибок.