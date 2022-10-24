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1 час назад

Заболеваемость COVID-19 в России снизилась за неделю

Vse42.ru

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в РФ за прошедшую неделю снизилась.

Заболеваемость COVID-19 в России снизилась за неделю
Фото: Vse42.ruVse42.ru

За прошедшую неделю в России заболеваемость COVID-19 снизилась на 40,7%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тысяч жителей сократилось на 16,5%.

Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 22 регионах страны. Заболеваемость снизилась во всех регионах РФ, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Уточняется, что число новых случаев заражения ковидом в России за сутки увеличилось на 7 329. Умерло из-за последствий коронавирусной инфекции 89 пациентов.

Выздоровели за сутки 8 329 человек, пишет ТАСС.

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