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1 час назад

Ученые из Германии сообщили, что нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса

Слово и Дело

Группа немецких ученых выдвинула гипотезу, согласно которой вирус SARS-CoV-2 с вероятностью 99,9% был создан в лабораторных условиях. Ситуацию прокомментировал доктор Валентин Бруттель.

Найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Происхождение коронавируса по сей день остается неизвестным. Ряд ученых указывали на естественную природу недуга, в то время как другие высказывали мнение о том, что его создали люди. По словам Бруттеля, он заметил первые аномалии в геноме коронавируса летом 2021 года и приступил к его изучению вместе с коллегами, передает «Московский комсомолец».

Ученые утверждают, что обнаружили в SARS-CoV-2 повторяющий паттерн. По их словам, характерный узор появляется, когда геном вируса собирают из отдельных блоков ДНК, однако гипотеза специалистов не получила более широкого подтверждения.

Коронавирус,
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