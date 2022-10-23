Найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса

Группа немецких ученых выдвинула гипотезу, согласно которой вирус SARS-CoV-2 с вероятностью 99,9% был создан в лабораторных условиях. Ситуацию прокомментировал доктор Валентин Бруттель.
Происхождение коронавируса по сей день остается неизвестным. Ряд ученых указывали на естественную природу недуга, в то время как другие высказывали мнение о том, что его создали люди. По словам Бруттеля, он заметил первые аномалии в геноме коронавируса летом 2021 года и приступил к его изучению вместе с коллегами, передает «Московский комсомолец».
Ученые утверждают, что обнаружили в SARS-CoV-2 повторяющий паттерн. По их словам, характерный узор появляется, когда геном вируса собирают из отдельных блоков ДНК, однако гипотеза специалистов не получила более широкого подтверждения.