Эксперт: Россию ждет новая вспышка коронавируса

Заболеваемость COVID-19 в мире растет вторую неделю подряд после десяти недель снижения. Особенно сильные вспышки фиксируют в Европе. Так, например, по данным Университета Джонса Хопкинса, за 18 октября в Германии зарегистрировали более 130 тысяч инфицированных. Тревожно и во Франции — в тот же день там заболели более 87 тысяч человек. В Италии — 58 тысяч. Ждать ли роста заболеваемости в России, «Парламентской газете» рассказал заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН профессор Константин Северинов.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

- Константин Викторович, по оценкам экспертов, в Европе сейчас вовсю распространяются новые варианты омикрона BA.5, в том числе отходящий от этой линии штамм BQ.1.1, который прозвали «Цербером». Добрались ли они уже до России?

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- Пришли к нам новые штаммы или нет, сейчас пока сказать трудно, потому что геномный мониторинг штаммов коронавируса в России запаздывает относительно стран Европы и Северной Америки. Поэтому исторически все новые штаммы сначала обнаруживают и характеризуют за рубежом, а потом уже и у нас. В связи с сокращением общего российского международного туризма время запаздывания появления новых штаммов в России, видимо, увеличится. Но то, что они у нас появятся, нет никакого сомнения.

- В России сейчас ситуация с коронавирусом относительно спокойная. По данным оперштаба, 18 октября выявили чуть более 9 тысяч заболевших. Днем ранее — примерно 10 тысяч, а 16 октября — около 12. Это не так много на фоне показателей в Европе. На ваш взгляд, ждет ли Россию такой же подъем заболеваемости, как в Германии или Франции?

- Если проанализировать все, что происходило за два с половиной года пандемии, то очень четко видно, что мы постоянно следуем за зарубежными трендами. Просто к нам и новые варианты, и вызванные ими волны приходят позже и развиваются несколько дольше. Происходит это потому, что первые случаи всегда завозные, их немного, а страна у нас большая, для распространения вируса требуется время. Но потом в России повторяется все та же эволюционная «игра», что и в других странах: новый вариант вируса распространяется и вытесняет предыдущий. Поэтому не нужно быть пророком, чтобы с уверенностью сказать, что так будет и в этот раз. Нас ждет новый рост заболеваемости, вопрос лишь в том, когда именно это произойдет.

- Но сейчас авиасообщение России со странами Европы нарушено. Так что, по идее, добраться до россиян новым штаммам станет сложнее.

- Множество россиян сегодня отдыхают, к примеру, в Турции. Туда же продолжают ездить и европейцы. Так что не вижу ни одной причины, которая может помешать новым штаммам распространяться. Кстати, летом у каждого второго-третьего россиянина, вернувшегося из Турции с симптомами простуды, при обращении к врачам выявляли коронавирус линии ВА.4. Собственно, этот вариант и привел к вспышке, которая у нас была в конце августа — сентябре.

- Что сейчас известно о линии ВА.5 и штамме, который неофициально прозвали «цербером»?

- Все успешные новые штаммы более приспособлены к текущим условиям и могут вытеснять предыдущие. Все новые варианты лучше, быстрее распространяются в условиях, где большинство людей уже переболели или вакцинированы. То есть они способны частично обходить предсуществующий иммунитет и делать это эффективнее, чем более ранние варианты.

- Эксперты говорят, что эффективность существующих вакцин в отношении новых штаммов снижается. Это так?

- Это правда. Мутации, которые появились у новых штаммов, дали вирусу способность лучше развиваться на фоне иммунной защиты, образовавшейся после болезни или вакцинации. Ряд производителей создали вакцины, специально направленные против «омикрона» и его производных. В конце августа такие препараты, например, получили одобрение к использованию от FDA - государственного регулятора США. В нашей стране тоже есть такая разработка на основе «Спутника V». К сожалению, четкого ответа на вопрос, действительно ли новые вакцины эффективнее предотвращают заболевание, вызванное штаммами «омикрон», чем ранние вакцины, пока нет.

- Если эффективность вакцинации против новых штаммов снижена, имеет ли смысл ревакцинироваться?