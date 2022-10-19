COVID-19 привел к долгосрочным когнитивным нарушениям

Нейробиологи Университета Западного Онтарио (Канада) показали, что у людей, перенесших COVID-19, могут развиваться краткосрочные и долгосрочные когнитивные нарушения. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports Medicine. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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Ученые проанализировали данные о 478 взрослых добровольцах (средний возраст 42,6 года), которые в ходе онлайн-опроса сообщали о положительном тесте на заражение SARS-CoV-2 и прошли тесты на веб-платформе Cambridge Brain Sciences для выявления неврологических симптомов через три месяца после подтверждения диагноза. Симптомы COVID-19 варьировались от очень легких до крайне тяжелых, потребовавших искусственную вентиляцию легких в отделении интенсивной терапии. Оказалось, что тяжесть исходной инфекции напрямую влияла на степень выраженности последующих когнитивных нарушений.

Так, у пациентов ухудшились показатели выполнения когнитивных задач на скорость обработки информации, вербальный интеллект, рассуждение и общая производительность, но не зрительно-пространственная кратковременная память. Это указывает на то, что от COVID-19 страдают специфичные домены, отвечающие за конкретные когнитивные функции. Упадок наблюдался даже у тех людей, которым не потребовалась госпитализация. При этом эффект мог быть очень длительным.

У участников также наблюдались увеличение депрессии и тревожности, однако это не было связано напрямую с когнитивными нарушениями или исходной инфекцией, а могло быть результатом самой пандемии. Наоборот, быстрое восстановление физического здоровья после инфекции коррелировало с более высокой скоростью обработки информации, лучшими вербальными и общими когнитивными способностями.