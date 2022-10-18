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2 часа назад

Американские вирусологи создали коронавирус с летальностью 80%

Мир24

Американские ученые создали вариант коронавируса, который оказался на 80% смертельным для летучих мышей. Инфекция была сделана из уханьского штамма и «омикрона», пишет Daily Mail.

Американские вирусологи создали COVID-19 с летальностью 80%
Фото: Мир24Мир24

Вирусологи из Бостона и Флориды выделили шиповидный белок «омикрона» и соединили его с первым штаммом COVID-19, который был выявлен в Ухане в начале пандемии.

В ходе эксперимента получившимся образцом заразили летучих мышей в лаборатории. Из них 80% умерли от болезни. А от штамма «омикрон» ни одно подопытное животное не погибло. Исследователи предполагают, что их искусственно созданный вирус, скорее всего, будет не таким смертельным для людей, как для мышей.

Также ученые изучили влияние штаммов коронавируса на клетки легких человека, выращенные искусственным образом. Выяснилось, что гибридный вид инфекции создает в пять раз больше вирусных частиц по сравнению с «чистым» «омикроном».

Напомним, ранее вирусолог оценил возможность заражения двумя штаммами COVID-19. А шведские ученые обнаружили новых переносчиков коронавируса в дикой природе.

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