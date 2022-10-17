В России выявили 10 403 случая коронавируса

В России за сутки выявили 10 403 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 314 957, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 17 октября.

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Днем ранее число заболевших составило 12 354.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 604. За этот же период 14 513 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 618 358.

За сутки умерли 92 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 388 993 человека.