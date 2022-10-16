Дальнейшие мутации коронавируса могут оказаться более опасными

Дальнейшие мутации COVID-19 могут оказаться более опасными, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
По его словам, многих людей расслабило то, что первый вариант «омикрона» был довольно слабый. При этом эксперт назвал текущий вариант ВА.5 гораздо более опасным. Он расположился «фактически посередине между „дельтой“ и первым „омикроном“».
Дмитриев выразил надежду на то, что дальнейшие мутации будут приводить к ослаблению вируса.
Соотношение по вакцинации и ревакцинации от коронавируса в мире не в пользу России, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.