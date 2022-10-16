Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+13° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
3 часа назад

Дальнейшие мутации коронавируса могут оказаться более опасными

Национальная Служба Новостей

Дальнейшие мутации COVID-19 могут оказаться более опасными, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Дальнейшие мутации коронавируса могут оказаться более опасными
Фото: nsn.fmnsn.fm

По его словам, многих людей расслабило то, что первый вариант «омикрона» был довольно слабый. При этом эксперт назвал текущий вариант ВА.5 гораздо более опасным. Он расположился «фактически посередине между „дельтой“ и первым „омикроном“».

Дмитриев выразил надежду на то, что дальнейшие мутации будут приводить к ослаблению вируса.

Соотношение по вакцинации и ревакцинации от коронавируса в мире не в пользу России, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

Коронавирус,Кирилл Дмитриев,Геннадий Онищенко,Российский фонд прямых инвестиций,РАН,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители