Дальнейшие мутации коронавируса могут оказаться более опасными

Дальнейшие мутации COVID-19 могут оказаться более опасными, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

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По его словам, многих людей расслабило то, что первый вариант «омикрона» был довольно слабый. При этом эксперт назвал текущий вариант ВА.5 гораздо более опасным. Он расположился «фактически посередине между „дельтой“ и первым „омикроном“».

Дмитриев выразил надежду на то, что дальнейшие мутации будут приводить к ослаблению вируса.