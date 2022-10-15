В какой стране умерло больше всего людей от коронавируса

«Согласно мировой статистике, каждый шестой в мире заболевший коронавирусом — это американец. И практически каждый шестой умерший — это американец. У США есть всё — есть лекарства, вакцины, есть врачи, но нет политической воли и абсолютно недееспособная система здравоохранения», — рассказал врач.