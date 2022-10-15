В какой стране умерло больше всего людей от коронавируса

Врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что согласно статистике, каждый шестой заболевший и умерший от коронавируса в мире — американец.
По мнению специалиста, это с вязано с отсутствием у властей США необходимой политической воли и абсолютной недееспособностью системы здравоохранения.
Также Онищенко подчеркнул, что коронавирус всё ещё представляет глобальную опасность для мирового здравоохранения.
«Согласно мировой статистике, каждый шестой в мире заболевший коронавирусом — это американец. И практически каждый шестой умерший — это американец. У США есть всё — есть лекарства, вакцины, есть врачи, но нет политической воли и абсолютно недееспособная система здравоохранения», — рассказал врач.