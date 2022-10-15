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50 минут назад

Почти 315 млн тестов на коронавирус провели в России

Агентство «Москва»

Более 314,9 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса проведено в России. Об этом со ссылкой на данные Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф».

Почти 315 млн тестов на коронавирус провели в России
Фото: PxherePxhere

«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 314,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки проведено 162 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 242 человека.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщило, что в Московской области за прошедшие сутки зарегистрировали 412 новых случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус,Роспотребнадзор,
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