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5 часов назад

Заражение коронавирусом повышает риск миокардита в 15 раз даже у молодых

Газета.Ru

Ученые из Медицинского колледжа штата Пенсильвания выяснили, что риск миокардита при заражении COVID-19 в семь раз выше, чем риск миокардита из-за вакцинации. Результаты опубликованы в Frontiers in Cardiovascular Medicine.

Заражение коронавирусом повышает риск миокардита в 15 раз
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Команда провела крупнейшее на сегодняшний день обзорное исследование риска развития миокардита на данных 58 миллионов пациентов, полученных из 22 публикаций.

Ученые обнаружили, что риск миокардита был в 15 раз выше у пациентов с COVID-19, по сравнению с теми, кто не болел коронавирусом. Затем исследователи сравнили отдельно вакцинированных и невакцинированных людей. У вакцинированных заболеваемость миокардитом оказалась в два раза выше, чем у непривитых. Но при этом риск миокардита при заражении COVID-19 был в семь раз выше, чем при вакцинации. Это показывает, что польза вакцин значительно перевешивает риски.

Вызванный вирусом миокардит гораздо чаще приводил к смерти пациентов, чем вызванный вакцинацией. Пациенты с воспалением миокарда могут испытывать боли в груди, одышку или нерегулярное сердцебиение.

Миокардит может возникнуть даже у молодых и здоровых людей и привести к долгосрочным последствиям для здоровья, которые сейчас неизвестны. Более того, ученые показали, что молодой возраст — фактор высокого риска миокардита.

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