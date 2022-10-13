Иммунолог рассказал, доберется ли "Цербер" до России

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в разговоре с Москвой 24 допустил появление подварианта "Омикрон"-штамма коронавируса "Цербер" в России.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Ранее заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что ни одного случая заражения этой мутацией на территории РФ обнаружено не было. При этом к настоящему моменту появление "Цербера" зафиксировали практически на всех континентах, добавил он.

По словам Жемчугова, "Цербер" может быть завезен в РФ из других стран. Эксперт напомнил, что предшественники этой мутации попадали в Россию именно таким образом.

Когда именно "Цербер" появится в РФ, сказать пока сложно, продолжает эксперт.

"Сейчас авиасообщение есть, но все-таки оно ограниченно, и зима будет не очень способствовать распространению вируса, поэтому я думаю, что долго, длительный будет период", – отметил иммунолог.