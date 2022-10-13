К каким проблемам с репродуктивными органами приводит COVID-19

"В научном мире пока нет единого мнения о влиянии COVID-19 на репродуктивную систему человека. Гипотеза о том, что коронавирусная инфекция может нарушать нормальную работу женской репродуктивной системы, основана на наблюдениях за механизмом проникновения вируса в ткани человека. В тканях организма присутствуют рецепторы АСЕ2, за счет которых возбудитель проникает в клетки. Большое количество таких рецепторов обнаружено в легочной ткани, а также в тканях женской репродуктивной системы – яичниках, матке, плаценте", — сказала она.