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1 час назад

Гинеколог рассказала, к каким проблемам с репродуктивными органами приводит COVID-19

Газета.Ruиещё 2

Несмотря на то что с появлением новых штаммов коронавирус стал протекать легче, некоторые до сих пор испытывают долгосрочные последствия. Так, врач-акушер, гинеколог ИНВИТРО Анастасия Жданова рассказала "Газете.Ru", что у женщин могут быть проблемы с менструальным циклом и репродуктивной функцией после COVID-19.

К каким проблемам с репродуктивными органами приводит COVID-19
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"В научном мире пока нет единого мнения о влиянии COVID-19 на репродуктивную систему человека. Гипотеза о том, что коронавирусная инфекция может нарушать нормальную работу женской репродуктивной системы, основана на наблюдениях за механизмом проникновения вируса в ткани человека. В тканях организма присутствуют рецепторы АСЕ2, за счет которых возбудитель проникает в клетки. Большое количество таких рецепторов обнаружено в легочной ткани, а также в тканях женской репродуктивной системы – яичниках, матке, плаценте", — сказала она.

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Ученые, по словам врача, предположили, что из-за поражения вирусом женской репродуктивной системы может развиваться бесплодие. Кроме того, они также предупреждают, что CОVID-19 во время беременности может спровоцировать развитие дистресс-синдрома у плода.

"Ковид может влиять на менструации у женщин путем воздействия на рецепторы АПФ2, которые широко присутствуют в яичниках и матке. Специфическое взаимодействие между репродуктивной системой и вирусом SARS-CoV2 происходит на уровне яичников и эндометрия. Выраженный спазм мелких артерий эндометрия и активация системы свертывания крови приводят к патологической менструальной кровопотере и различным формам нарушения менструального цикла", — пояснила Жданова.

Так, у пациенток после COVID-19 в легкой форме доля ановуляторных циклов составляет 25,8%, а у пациенток после тяжелой формы – 77,8%. Менструальные выделения после инфекции имели патологические признаки – прослеживалась склонность к олигоменерее (скудной менструации), в 92% случаев отмечались межменструальные кровянистые выделения.

"При возникновении жалоб и первых симптомов со стороны репродуктивной системы необходимо незамедлительно обратиться к специалисту – акушеру-гинекологу, чтобы провести необходимое обследование и разобраться в причинах. Причиной может быть не только само перенесенное заболевание и его осложнения, но и осложнения после проведенной терапии. Лучший способ профилактики – вакцинация", - заключила гинеколог.

Коронавирус,Анастасия Жданова,
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