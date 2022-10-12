Новый штамм коронавируса «цербер»: насколько он опасен и где распространяется

В России и по всему миру ученые активно обсуждают подвариант омикрон-штамма коронавируса под неофициальным названием «цербер» (BQ.1.1). Рассказываем, что о нем известно, насколько он заразен и стоит ли готовиться к очередной волне коронавируса.

Когда появился штамм «цербер»

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Наиболее активно новый штамм начали упоминать в сентябре. О нескольких случаях заражения тогда заявили в Канаде и Великобритании. Также группа исследователей из Пекина упоминает BQ.1.1 в одной из сентябрьских публикаций, которая еще не прошла рецензию, следует из обзора научного британского издания Nature. В начале октября о «цербере» говорили в ВОЗ в контексте того, что в Европе, и в частности в Германии, обеспокоены этим штаммом. Как отметила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове, организация сейчас отслеживает более 300 подвариантов «омикрона». Среди них и BQ.1.1.

Что известно о штамме «цербер» сейчас

BQ.1.1 под неофициальным и довольно угрожающим названием «цербер» – один из вариантов «омикрона», потомок линии BA.5. Ученые по всему миру предполагают, что он будет распространяться более агрессивно, чем некоторые предыдущие подварианты «омикрона», и вот почему. У штамма есть новые мутации в шиповидном белке, который отвечает за взаимодействие с клеткой и, грубо говоря, помогает вирусу проникать в организм. У «цербера» «есть преимущества перед своими собратьями» в части того, что он более заразен, отмечает завлабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Так, одна из мутаций приводит к тому, что порядка 17 % антител к шиповидному белку становятся неэффективными, другая мутация обходит 10 % антител, рассказал ранее «Известиям» директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов. Но в целом российские ученые пока не оценивают «цербер» негативно, так как новые мутации кардинально свойства вируса не меняют. К тому же ранее многие уже переболели BA.5, потомком которой является «цербер», и иммунная прослойка от нового варианта все же есть, подчеркивает Камиль Хафизов.

Где распространяется новый штамм коронавируса