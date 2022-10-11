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1 час назад

Ученые предупредили об опасности нового варианта коронавируса «Цербер»

Ura.Ruиещё 4

По всему миру начал распространятся еще один вариант коронавируса под названием «Цербер», который является одной и мутировавших форм «Омикрона». Об этом сообщили ряд ученых.

Ученые предупредили об опасности варианта коронавируса «Цербер»
Фото: Ura.RuUra.Ru

Одним их самых «перспективных» в плане распространения новых подвариантов ученые называют BQ.1.1, получивший неофициальное название «Цербер». По словам директора научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессора кафедры генетики института фундаментальной медицины и биологии Альберта Ризванова, у данного штамма есть новые мутации в шиповидном белке, который отвечает за взаимодействие с клеткой. Именно этот белок помогает вирусу проникать в человеческий организм, передают «Известия».

Отмечается, что «Цербер» может стать источником следующей волны коронавируса. При этом старший научный сотрудник кафедры иммунохимии УрФУ и Института иммунологии и физиологии УрО РАН Михаил Болков утверждает, что симптомы «Цербера» являются относительно легкими.

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