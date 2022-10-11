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1 час назад

Иммунолог Болибок заявил о потере способности COVID-19 заражать человека в будущем

Vse42.ruиещё 1

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал россиянам, что коронавирус со временем утратит способность заражать человека из-за своей очередной мутации.

Иммунолог: COVID-19 перестанет заражать человека в будущем
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В беседе с представителями СМИ российский медик отметил, что из-за сильной изменчивости COVID-19 может потерять способность инфицировать человека, "приклеиваясь" к клеткам его тела.

– Человеческий белок, к которому он приклеивается, не меняется, а меняется шип. Сколько отмычек к замку не перебирай, но всегда срабатывают только определенные. Поэтому количество таких отмычек ограничено свойствами самого белка человека, – цитирует врача издание URA.RU.

Вместе с тем Болибок добавил, что новая мутация вируса также может привести к новой волне заболеваемости, если изменения пойдут в сторону еще большей контагиозности.

Коронавирус,Владимир Болибок,
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