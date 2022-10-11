Иммунолог: COVID-19 перестанет заражать человека в будущем

– Человеческий белок, к которому он приклеивается, не меняется, а меняется шип. Сколько отмычек к замку не перебирай, но всегда срабатывают только определенные. Поэтому количество таких отмычек ограничено свойствами самого белка человека, – цитирует врача издание URA.RU.