Иммунолог: COVID-19 перестанет заражать человека в будущем

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал россиянам, что коронавирус со временем утратит способность заражать человека из-за своей очередной мутации.
В беседе с представителями СМИ российский медик отметил, что из-за сильной изменчивости COVID-19 может потерять способность инфицировать человека, "приклеиваясь" к клеткам его тела.
– Человеческий белок, к которому он приклеивается, не меняется, а меняется шип. Сколько отмычек к замку не перебирай, но всегда срабатывают только определенные. Поэтому количество таких отмычек ограничено свойствами самого белка человека, – цитирует врача издание URA.RU.
Вместе с тем Болибок добавил, что новая мутация вируса также может привести к новой волне заболеваемости, если изменения пойдут в сторону еще большей контагиозности.