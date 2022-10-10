Онищенко допустил возникновение более заразного штамма COVID-19

Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил о возможности появления нового штамма коронавируса с большей степенью способности вызывать заболевание (вирулентностью). Об этом сообщает ТАСС.
«В принципе, с точки зрения возможностей, то не исключено, что (коронавирус. — «Газета.Ru») может мутировать в какой-то новый штамм, который будет уже с измененными свойствами и, может быть, даже более вирулентным», — сказал он.
По словам Онищенко, на данный момент прогноз относительно мутаций и появления новых штаммов благоприятный, однако «ничего не исключается».