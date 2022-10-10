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1 час назад

Онищенко допустил возникновение более заразного штамма COVID-19

Газета.Ruиещё 6

Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил о возможности появления нового штамма коронавируса с большей степенью способности вызывать заболевание (вирулентностью). Об этом сообщает ТАСС.

Онищенко допустил возникновение более заразного штамма COVID-19
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В принципе, с точки зрения возможностей, то не исключено, что (коронавирус. — «Газета.Ru») может мутировать в какой-то новый штамм, который будет уже с измененными свойствами и, может быть, даже более вирулентным», — сказал он.

По словам Онищенко, на данный момент прогноз относительно мутаций и появления новых штаммов благоприятный, однако «ничего не исключается».

Коронавирус,Геннадий Онищенко,РАН,
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