В России выявили минимальное число случаев коронавируса

В России за сутки выявили 15 661 новый случай заражения коронавирусом — это минимальный показатель с 3 августа. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 218 993, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 10 октября.

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Днем ранее число заболевших составило 20 571.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 724. За этот же период 24 819 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 439 043.