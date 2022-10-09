Коронавирус продолжит мутировать

"Я с этим прогнозом полностью согласен. Но, к сожалению, мы не можем предсказывать, с какой скоростью он будет мутировать. Год назад появление варианта "омикрон" стало для нас полной неожиданностью. И мы не знаем — это могло произойти один раз или может произойти еще сто раз", - заявил Лукашев.