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2 часа назад

Коронавирус продолжит мутировать

Газета.Ru

Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев в разговоре с ТАСС предположил, что коронавирус продолжит мутировать.

Коронавирус продолжит мутировать
Фото: Газета.RuГазета.Ru

5 октября эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что коронавирус не исчезнет в ближайшее время, а продолжит мутировать.

"Я с этим прогнозом полностью согласен. Но, к сожалению, мы не можем предсказывать, с какой скоростью он будет мутировать. Год назад появление варианта "омикрон" стало для нас полной неожиданностью. И мы не знаем — это могло произойти один раз или может произойти еще сто раз", - заявил Лукашев.

В сентябре глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что удастся избежать подъема заболеваемости COVID-19. Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения Российской Федерации заявили, что порядка 12-13% всех случаев заболевания COVID-19 в стране приходится на детей.

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