Мурашко: люди лучше воспринимают назальную вакцину от ковида

Количество пациентов, желающих пройти вакцинацию от коронавируса, возросло после появления назальной вакцины, население лучше воспринимает такой вид вакцинации, чем инъекцию. Об этом сообщил журналистам в субботу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Мы, общаясь с медицинскими работниками констатируем, что население действительно лучше воспринимает [назальную вакцину], чем делать инъекцию. Проще ввести вакцину через нос, интраназально, через впрыск, и большое количество пациентов сразу же обратилось за ревакцинацией против новой коронавирусной инфекции", - сказал он.
Мурашко отметил, что на сегодняшний день в Кемерово поступили насадки для такой вакцины, в регионе активно ведется иммунизация от коронавируса и гриппа.
По словам главы Минздрава, назальную вакцину от ковида также можно сочетать с вакцинацией от гриппа.