Мурашко: люди лучше воспринимают назальную вакцину от ковида

"Мы, общаясь с медицинскими работниками констатируем, что население действительно лучше воспринимает [назальную вакцину], чем делать инъекцию. Проще ввести вакцину через нос, интраназально, через впрыск, и большое количество пациентов сразу же обратилось за ревакцинацией против новой коронавирусной инфекции", - сказал он.