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1 час назад

Мурашко: люди лучше воспринимают назальную вакцину от ковида

ТАССиещё 2

Количество пациентов, желающих пройти вакцинацию от коронавируса, возросло после появления назальной вакцины, население лучше воспринимает такой вид вакцинации, чем инъекцию. Об этом сообщил журналистам в субботу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Мурашко: люди лучше воспринимают назальную вакцину от ковида
Фото: ТАССТАСС

"Мы, общаясь с медицинскими работниками констатируем, что население действительно лучше воспринимает [назальную вакцину], чем делать инъекцию. Проще ввести вакцину через нос, интраназально, через впрыск, и большое количество пациентов сразу же обратилось за ревакцинацией против новой коронавирусной инфекции", - сказал он.

Мурашко отметил, что на сегодняшний день в Кемерово поступили насадки для такой вакцины, в регионе активно ведется иммунизация от коронавируса и гриппа.

По словам главы Минздрава, назальную вакцину от ковида также можно сочетать с вакцинацией от гриппа.

Коронавирус,Михаил Мурашко,
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