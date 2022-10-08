Вирусолог рассказал об условиях для нового всплеска COVID-19

"В настоящее время наблюдается снижение количества новых случаев [заболеваемости COVID-19 в России], это связано с тем, что после прихода новых вариантов "омикрона" вновь создалась иммунная прослойка, которая и обеспечивает снижение заболеваемости. В этом году рост заболеваемости возможен в случае появления новых вариантов коронавируса, которые будут избегать иммунного ответа, как это было в случае с "омикроном", - сказал он.