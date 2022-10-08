Вирусолог рассказал об условиях для нового всплеска COVID-19

Рост заболеваемости COVID-19 в России в 2022 году возможен в случае появления вариантов вируса, избегающих иммунного ответа, сейчас в стране наблюдается снижение числа новых случаев заболевания. Такое мнение ТАСС высказал вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Александр Лукашев.
"В настоящее время наблюдается снижение количества новых случаев [заболеваемости COVID-19 в России], это связано с тем, что после прихода новых вариантов "омикрона" вновь создалась иммунная прослойка, которая и обеспечивает снижение заболеваемости. В этом году рост заболеваемости возможен в случае появления новых вариантов коронавируса, которые будут избегать иммунного ответа, как это было в случае с "омикроном", - сказал он.
Если этого не случится, то создавшийся за последние два месяца коллективный иммунитет в течение нескольких месяцев не даст развиваться новым волнам заболеваемости, уточнил Лукашев.
"Но по мере падения коллективного иммунитета, ближе к середине зимы или весне, возможны новые подъемы заболеваемости даже без появления новых штаммов", - считает он.