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3 часа назад

Ученые из Англии заявили, что сильная иммунная реакция на Covid-19 вызывает проблемы с мозгом

runews24.ru

Тяжелое течение коронавирусной инфекции вызывает сильный иммунный ответ, который в последующем грозит проблемами с мозгом. Об этом рассказали ученые из Англии, которые высинили, что такая реакция иммунитета на вирус убивает нейроны и негативно сказывается на способности клеток в гиппокампе мозга к регенерации. Этот отдел имеет большое значение для обучения и памяти.

Ученые: сильная иммунная реакция на Covid-19 вызывает проблемы с мозгом
Фото: runews24.rurunews24.ru

В будущем это приводит к проблемам с памятью и спутанности сознания, объяснили специалисты в работе, опубликованной в Guardian.

Ученые считает, что именно этим вызван делирий у пациентов, переболевших коронавирусом. При этом отмечается, что особенно сильно дилерию после инфекции подвержены пожилые люди.

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