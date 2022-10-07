Ученые: сильная иммунная реакция на Covid-19 вызывает проблемы с мозгом

Тяжелое течение коронавирусной инфекции вызывает сильный иммунный ответ, который в последующем грозит проблемами с мозгом. Об этом рассказали ученые из Англии, которые высинили, что такая реакция иммунитета на вирус убивает нейроны и негативно сказывается на способности клеток в гиппокампе мозга к регенерации. Этот отдел имеет большое значение для обучения и памяти.
В будущем это приводит к проблемам с памятью и спутанности сознания, объяснили специалисты в работе, опубликованной в Guardian.
Ученые считает, что именно этим вызван делирий у пациентов, переболевших коронавирусом. При этом отмечается, что особенно сильно дилерию после инфекции подвержены пожилые люди.