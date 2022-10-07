Жидкость для полоскания рта оказалась эффективной в подавлении COVID-19

Команда специалистов из Университета Хоккайдо обнаружила, что жидкость для полоскания рта, содержащая хлорид цетилпиридиния, способна подавлять проникновение в клетки SARS-CoV-2. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

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В ходе работы ученые провели ряд экспериментов с хлоридом цетилпиридиния (CPC). Их интересовало воздействие соединения на клеточные культуры с ферментом TMPRSS2, который использует коронавирус для внедрения в клетки организма. Оказалось, что вещество снижает вирулентность вируса в течение десяти минут после применения препарата 30–50 микрограмм на миллилитр.

Кроме того, выяснилось, что обычные жидкости для ополаскивания ротовой полости более эффективно нейтрализируют SARS-CoV-2, чем чистый CPC. Активность соединения была на высоком уровне даже при контакте со слюной. Такой эффект наблюдался при всех известных штаммах коронавируса.

В дальнейшем исследователи хотят провести дополнительные опыты, чтобы понять механизм работы хлорида цетилпиридиния, а также изучить его воздействие на живых организмах, а не на клетках.