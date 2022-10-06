Терапевт раскрыла связь перенесенного коронавируса и проблем с давлением

После перенесенного коронавируса артериальное давление может стать нестабильным, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. Связь проблем с давлением с постковидным синдромом она раскрыла в беседе с «Москвой 24».

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По ее словам, после коронавируса регулировка артериального давления может разбалансироваться. «Человек может испытывать нестабильное артериальное давление», — уточнила она.

Кроме того, организм может реагировать скачками давления на погоду, если у человека есть склонность к гипертонии, добавила она. Также, продолжила Чернышова, резкое изменение артериального давления может происходить из-за стресса. «Когда человек испытывает сильные переживания, эмоции, находится в состоянии стресса, у него может подскакивать давление», — объяснила терапевт.

Гипертоникам врач порекомендовала ежедневно принимать специальные препараты, которые помогут избежать резких скачков давления и поддержат его на необходимом уровне. Эти лекарства, указала она, должен выписать врач. «Достаточное количество воды тоже прекрасно сказывается на ситуации с давлением. Пить надо так, чтобы не испытывать жажды. Если жидкости достаточно, то организму легче управлять сосудистым тонусом, если в кровеносном русле достаточно жидкой части крови», — заключила терапевт.