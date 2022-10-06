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2 часа назад

Пульмонолог назвала боль в горле и насморк распространенными симптомами COVID-19

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Пульмонолог, врач высшей квалификационной категории Ольга Рябова назвала самые распространённые сегодня симптомы COVID-19.

Пульмонолог назвала распространенные симптомы COVID-19
Фото: Unsplash.com Unsplash.com

«Насморк, боль в горле, осиплость голоса, сухой кашель, мышечные боли, слабость, которая может сохраняться в течение длительного времени», — цитирует эксперта udm-info.ru.

Как отметила Рябова, специфических признаков коронавируса на данный момент нет.

«Потеря обоняния, которая была характерным симптомом в предыдущие волны, сейчас практически не встречается. Только мазки на коронавирусную инфекцию показывают, что у человека: COVID-19 или другая респираторная инфекция», — уточнила она.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

Коронавирус,Евгений Тимаков,Ольга Рябова,
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