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1 час назад

О завершении шестой волны коронавируса заявили в Роспотребнадзоре

VN.ru Все новости Новосибирской области

Заболеваемость COVID-19 и другими ОРВИ в России снижается вторую неделю подряд, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Шестая волна коронавируса близка к завершению, но исключать начала седьмой волны не стоит.

О завершении шестой волны коронавируса заявили в Роспотребнадзоре
Фото: VN.ru Все новости Новосибирской областиVN.ru Все новости Новосибирской области

«Вторую неделю мы наблюдаем интенсивное снижение заболеваемости коронавирусом, как и всеми остальными респираторными вирусными инфекциями. Пациентов, которых пришлось отправлять в больницу, за последнюю декаду стало меньше в 2,7 раза», – отметила Попова.

При этом расслабляться и забывать о коронавирусе не стоит. «COVID-19 точно стал устойчивым патогеном человека, который, скорее всего, из человеческой популяции уже никуда не уйдет», – убежден замдиректора Центра Гамалеи, член-корреспондент РАН Денис Логунов.

Добавим, что заболеваемость коронавирусом сейчас снижается и на территории Новосибирской области. По данным за 6 октября, зарегистрировано всего 415 новых случаев. Первый пациент с COVID-19 появился в нашем регионе в марте 2020, то есть два с половиной года назад.

Коронавирус,Денис Логунов,Анна Попова,РАН,Роспотребнадзор,
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