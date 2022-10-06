О завершении шестой волны коронавируса заявили в Роспотребнадзоре

Заболеваемость COVID-19 и другими ОРВИ в России снижается вторую неделю подряд, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Шестая волна коронавируса близка к завершению, но исключать начала седьмой волны не стоит.

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«Вторую неделю мы наблюдаем интенсивное снижение заболеваемости коронавирусом, как и всеми остальными респираторными вирусными инфекциями. Пациентов, которых пришлось отправлять в больницу, за последнюю декаду стало меньше в 2,7 раза», – отметила Попова.

При этом расслабляться и забывать о коронавирусе не стоит. «COVID-19 точно стал устойчивым патогеном человека, который, скорее всего, из человеческой популяции уже никуда не уйдет», – убежден замдиректора Центра Гамалеи, член-корреспондент РАН Денис Логунов.