О завершении шестой волны коронавируса заявили в Роспотребнадзоре

Заболеваемость COVID-19 и другими ОРВИ в России снижается вторую неделю подряд, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Шестая волна коронавируса близка к завершению, но исключать начала седьмой волны не стоит.
«Вторую неделю мы наблюдаем интенсивное снижение заболеваемости коронавирусом, как и всеми остальными респираторными вирусными инфекциями. Пациентов, которых пришлось отправлять в больницу, за последнюю декаду стало меньше в 2,7 раза», – отметила Попова.
При этом расслабляться и забывать о коронавирусе не стоит. «COVID-19 точно стал устойчивым патогеном человека, который, скорее всего, из человеческой популяции уже никуда не уйдет», – убежден замдиректора Центра Гамалеи, член-корреспондент РАН Денис Логунов.
Добавим, что заболеваемость коронавирусом сейчас снижается и на территории Новосибирской области. По данным за 6 октября, зарегистрировано всего 415 новых случаев. Первый пациент с COVID-19 появился в нашем регионе в марте 2020, то есть два с половиной года назад.