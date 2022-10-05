ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости ковидом в мире на 6%

Более 2,9 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за неделю с 26 сентября по 2 октября, более 8,3 тыс. умерли. Число случаев инфицирования снизилось по сравнению с предыдущими семью днями на 6%, а количество летальных исходов - на 12%, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Значительное снижение заболеваемости зафиксировано в Африке (минус 32%) и Западно-Тихоокеанском регионе (минус 22%). В то же время она выросла в Европе (плюс 8%). Смертность существенно уменьшилась во всех шести регионах ВОЗ, включая Европу (минус 17%) и Америку (минус 2%).

Германия сообщила о самом большом числе инфицированных за неделю - 400 214. Далее следуют США (312 125), Япония (306 958), Китай (303 092) и Франция (264 889). В США зарегистрировано больше всего умерших за семь дней - 2 728. Далее следуют Россия (711), Япония (563), Китай (368) и Бразилия (286), отмечается в информационном бюллетене.

Как заявил на брифинге в Женеве в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, "несколько стран в Европе сообщают о росте числа случаев заболевания COVID-19, а также госпитализаций и смертей". "Этого нужно было ожидать, поскольку погода становится холодной и люди больше времени проводят вместе в помещениях, а большинство стран больше не принимают меры по ограничению распространения вируса". "Мы ожидаем увеличения числа сообщений о случаях COVID-19", - сказал гендиректор. По его словам, доминирующим вариантом коронавируса в мире сейчас является "омикрон" и ВОЗ вместе с партнерами отслеживает более чем 300 его подвидов".