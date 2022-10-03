В России выявили 24 158 новых случаев коронавируса за сутки

За прошедший день в российских регионах выявили 24 158 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в понедельник, 3 октября.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Кроме того, за 24 часа в стране зафиксировали 91 летальный исход от COVID-19. При этом 1088 пациентов с диагностированным коронавирусом были госпитализированы.

После прохождения лечения от ковида под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 35 294 человека, отмечается в Telegram-канале «Cтопкоронавирус.рф».