Ученые рассказали про новую разновидность коронавируса

Ученые рассказали об опасности нового вида коронавируса, обнаруженного в образцах, взятых у летучей мыши из России.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В 2020 году группа специалистов под руководством Сергея Альховского, заведующего лабораторией биотехнологии НИЦ имени Гамалеи, выявила сарбековирусы Khosta — 1 и Khosta — 2. Как SARS-CoV и SARS-CoV — 2, они являются коронавирусами.

Ученые занимались отловом летучих мышей в пещерах Сочинского национального парка, а также в подвалах и на чердаках местных домов. Как уточняется, именно эти существа служат естественным резервуаром коронавирусов.

Изучением российских вирусов занялась группа ученых из Школы глобального здравоохранения имени Пола Аллена при Вашингтонском государственном университете.

Один из авторов публикации, Майкл Летко, рассказал, что сперва им казалось будто российские вирусы не похожи на SARS-CoV — 2, а потому никто не волновался.

— Но когда мы посмотрели на них поближе, очень удивились. Оказалось, они могут заражать клетки человека, — признался специалист.

В ходе ряда экспериментов выяснилось, что Khosta — 1 не несет человеку опасности, а вот Khosta — 2 способен поражать органы человеческого организма.