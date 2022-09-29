Как ковид может провоцировать инсульт

Эксперты отмечают, что коронавирусная инфекция провоцирует множество последствий. Так, болезнь крайне негативно влияет на сосуды, вызывая различные осложнения. Самым тяжелым последствием, которое может возникнуть на фоне коронавируса, является инсульт. О том, когда коронавирусная инфекция провоцирует сосудистые нарушения, которые могут привести к инсульту, «Рамблеру» рассказал невролог, эксперт телеканала “Доктор”, специалист по медицинской реабилитации Александр Комаров.
Будем исходить из самого течения болезни. Мы говорим о том, что коронавирус — это болезнь, которая поражает в первую очередь легкие. Гипоксия идет рука об руку с ишемией. И как раз вследствие гипоксии — нарушения дыхания и усвоения кислорода —обостряются те заболевания, которые от этого зависят: это ишемическая болезнь сердца, это ишемическая или цереброваскулярная болезнь головного мозга, это болезни, связанные с периферическим кровоснабжением.
То есть тогда, когда у нас снизилось парциальное давление кислорода, концентрация кислорода в крови, у нас, конечно же, обостряются эти все наши сосудистые болезни. Понятно, что они выходят на первый план, а особенно с учетом того, что, если кровь запустилась, а доктор не вовремя назначил антикоагулянт, конечно, могут быть в том числе и инсульты, и инфаркты, и тромбозы в нижних конечностях. С этим вопросом нам приходится сталкиваться уже в последующих этапах ведения пациентов с коронавирусной инфекцией, когда уже вроде легкие очистились, а проявления сосудистые остались.
Когнитивные нарушения — это когда во время коронавируса возникает нарушение памяти, внимания, ориентировки в пространстве, ухудшается ощущение ментальности, то есть ощущение быстрого разума, когда хочется принять решение, но не всегда получается.
Коронавирусная инфекция всегда провоцирует сосудистые нарушения. Они связаны с двумя компонентами: это регулярная составляющая со стороны центральной нервной системы, спазмы, расширение, и так называемая кровяная геномная, которая формируется из-за нарушения текучести крови или высокой ее вязкости. Поэтому эти два фактора могут привести к тяжелым осложнениям, заболеваниям, инсультам и инфарктам. Но есть достаточно много примеров, которые связаны как раз с развитием инсульта и коронавирусной инфекции. В литературе сейчас они описаны.