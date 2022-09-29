Как ковид может провоцировать инсульт

В реабилитации как раз эти коморбидные, многофакторные пациенты попадают к нам, поликлиники их не берут, потому что они перегружены, говорят: «это у вас старое, там лечитесь дома». А вот как раз связь с коронавирусом и обострением основного заболевания она очень такая доказанная, коррелирует. И месяц-два-три-четыре нам приходится вытягивать до статуса КВО, чтобы человек вернулся хотя бы на тот уровень здоровья, который был у него раньше, а может быть, как-то в этот момент мы и улучшаем его качество жизни, когда включились уже в этот режим.



У нас работают несколько категорий или вариантов маршрутизации вместе с Департаментом здравоохранения города Москвы — это координационный центр по медицинской реабилитации. Когда мы этих пациентов из стационаров направляем либо в санаторий профильный по этому направлению после уже отрицательного мазка на COVID, либо в домашних условиях сопровождаем индивидуально, либо, соответственно, групповым методом применяем в санаториях, профилакториях. Дыхательная гимнастика, обучение различным методам самоконтроля, особенно психологического, профилактике когнитивных нарушений.

Александр Комаров Невролог, эксперт телеканала "Доктор".