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1 час назад

Как ковид может провоцировать инсульт

Мария Кимакович
Александр Комаровэксперт

Эксперты отмечают, что коронавирусная инфекция провоцирует множество последствий. Так, болезнь крайне негативно влияет на сосуды, вызывая различные осложнения. Самым тяжелым последствием, которое может возникнуть на фоне коронавируса, является инсульт. О том, когда коронавирусная инфекция провоцирует сосудистые нарушения, которые могут привести к инсульту, «Рамблеру» рассказал невролог, эксперт телеканала “Доктор”, специалист по медицинской реабилитации Александр Комаров.

Как ковид может провоцировать инсульт
Фото: unsplashunsplash

Какие неврологические диагнозы может спровоцировать коронавирусная инфекция

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Будем исходить из самого течения болезни. Мы говорим о том, что коронавирус — это болезнь, которая поражает в первую очередь легкие. Гипоксия идет рука об руку с ишемией. И как раз вследствие гипоксии — нарушения дыхания и усвоения кислорода —обостряются те заболевания, которые от этого зависят: это ишемическая болезнь сердца, это ишемическая или цереброваскулярная болезнь головного мозга, это болезни, связанные с периферическим кровоснабжением.

То есть тогда, когда у нас снизилось парциальное давление кислорода, концентрация кислорода в крови, у нас, конечно же, обостряются эти все наши сосудистые болезни. Понятно, что они выходят на первый план, а особенно с учетом того, что, если кровь запустилась, а доктор не вовремя назначил антикоагулянт, конечно, могут быть в том числе и инсульты, и инфаркты, и тромбозы в нижних конечностях. С этим вопросом нам приходится сталкиваться уже в последующих этапах ведения пациентов с коронавирусной инфекцией, когда уже вроде легкие очистились, а проявления сосудистые остались.

В реабилитации как раз эти коморбидные, многофакторные пациенты попадают к нам, поликлиники их не берут, потому что они перегружены, говорят: «это у вас старое, там лечитесь дома». А вот как раз связь с коронавирусом и обострением основного заболевания она очень такая доказанная, коррелирует. И месяц-два-три-четыре нам приходится вытягивать до статуса КВО, чтобы человек вернулся хотя бы на тот уровень здоровья, который был у него раньше, а может быть, как-то в этот момент мы и улучшаем его качество жизни, когда включились уже в этот режим.

У нас работают несколько категорий или вариантов маршрутизации вместе с Департаментом здравоохранения города Москвы — это координационный центр по медицинской реабилитации. Когда мы этих пациентов из стационаров направляем либо в санаторий профильный по этому направлению после уже отрицательного мазка на COVID, либо в домашних условиях сопровождаем индивидуально, либо, соответственно, групповым методом применяем в санаториях, профилакториях. Дыхательная гимнастика, обучение различным методам самоконтроля, особенно психологического, профилактике когнитивных нарушений.
Александр Комаров
Александр КомаровНевролог, эксперт телеканала "Доктор".

Когнитивные нарушения — это когда во время коронавируса возникает нарушение памяти, внимания, ориентировки в пространстве, ухудшается ощущение ментальности, то есть ощущение быстрого разума, когда хочется принять решение, но не всегда получается.

Некоторые люди думают, что никаких нарушений у них нет, но приходят на работу и никак не могут сосредоточиться, выполнить задачи, запомнить что-то, написать. Это называется когнитивные нарушения. Для этого нами специально разработана программа, сначала диагностика, она может быть и удаленная, и может быть личная. Потом применяется программа 60 занятий в течение трех месяцев в свободное время, когда пациенту удобно, выполняются индивидуально подобранные интересные задания. Программа обладает искусственным интеллектом, и она подстраивается под пациента, и таким образом его обучает, «собирает» его головной мозг после вируса, и заново ему дает продуктивно работать, даже может быть лучше, чем до вируса.
Александр Комаров
Александр КомаровНевролог, эксперт телеканала "Доктор".

Когда коронавирусная инфекция провоцирует сосудистые нарушения, которые могут привести к инсульту

Коронавирусная инфекция всегда провоцирует сосудистые нарушения. Они связаны с двумя компонентами: это регулярная составляющая со стороны центральной нервной системы, спазмы, расширение, и так называемая кровяная геномная, которая формируется из-за нарушения текучести крови или высокой ее вязкости. Поэтому эти два фактора могут привести к тяжелым осложнениям, заболеваниям, инсультам и инфарктам. Но есть достаточно много примеров, которые связаны как раз с развитием инсульта и коронавирусной инфекции. В литературе сейчас они описаны.

Наш научный центр мозга и нейротехнологий, Институт инсульта, написал большую монографию по этому поводу с профилактикой, с контролем, с реабилитацией после коронавирусной инфекции. Конечно, это серьезные проблемы, к этому нужно относиться очень внимательно.
Александр Комаров
Александр КомаровНевролог, эксперт телеканала "Доктор".
Коронавирус,Александр Комаров,
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