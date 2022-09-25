Вирусолог оценил ситуацию с коронавирусом в России

Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России в настоящее время находится на верхнем плато, летальность оценивается как невысокая.

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К началу сентября планка по заболеваемости ковидом «поднялась до верхних цифр». Около 50 тысяч человек заболевает в стране и примерно 100 человек умирают, что оценивается как «очень невысокая летальность».

Как сообщает ТАСС, еще некоторое время эта волна «будет тянуться», параллельно уровень заболеваемости начнет постепенно спускаться. Альтштейн спрогнозировал, что этот спуск «будет отчетливее» ближе к ноябрю.