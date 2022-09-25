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3 часа назад

Известный вирусолог оценил ситуацию с коронавирусом в России

Свободная прессаиещё 2

Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России в настоящее время находится на верхнем плато, летальность оценивается как невысокая.

Вирусолог оценил ситуацию с коронавирусом в России
Фото: Свободная прессаСвободная пресса

К началу сентября планка по заболеваемости ковидом «поднялась до верхних цифр». Около 50 тысяч человек заболевает в стране и примерно 100 человек умирают, что оценивается как «очень невысокая летальность».

Как сообщает ТАСС, еще некоторое время эта волна «будет тянуться», параллельно уровень заболеваемости начнет постепенно спускаться. Альтштейн спрогнозировал, что этот спуск «будет отчетливее» ближе к ноябрю.

Ранее глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что коронавирус всё ещё никуда не ушел, а до конца сентября возможен устойчивый рост его заболеваемости.

Коронавирус,Анатолий Альтштейн,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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