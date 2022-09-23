Найден новый опасный коронавирус, неуязвимый для вакцин

Ученые из Школы глобального здравоохранения Аллена (США) выявили новый вирус, похожий на SARS-CoV-2. Он, вероятно, способен заражать людей и в случае распространения будет невосприимчив к вакцинам, сообщает PLoS Pathogens.
Напомним, SARS-CoV-2 вызывает COVID-19. Новый инфекционный агент, получивший название Хоста-2, относится к той же подкатегории коронавирусов, известных как сарбековирусы.
В последние годы ученые открыли сотни сарбековирусов, преимущественно у летучих мышей из Азии, но все они не способны заражать человеческие клетки. Вирусы Хоста-1 и Хоста-2, идентифицированные в конце 2020 года также у летучих мышей, также сначала считались безопасными.
В 2022 году эксперты решили изучить эти вирусы более подробно. Результаты показали, что Хоста-1 представляет низкий риск для людей, но Хоста-2 «демонстрирует тревожные черты». Как и SARS-CoV-2, он использует спайковый белок для заражения клеток и присоединяется к рецепторному белку под названием ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2), который присутствует во всех клетках человека. Последующие эксперименты показали, что Хоста-2 устойчив как к моноклональным антителам, так и к сыворотке от людей, вакцинированных от SARS-CoV-2.
Впрочем, есть и хорошие новости. Ученые определили, что у вируса отсутствуют некоторые гены, которые необходимы для заражения человека. Но есть вероятность комбинации Хоста-2 со вторым вирусом, таким как SARS-CoV-2. В результате может появиться новый опасный инфекционный агент.
Ученые подчеркнули, что современные вакцины, как правило, направлены на конкретный возбудитель болезни, но список патогенов постоянно меняется. Они призвали работать над созданием препаратов, способных обеспечить защиту от всех сарбековирусов.