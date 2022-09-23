Найден новый опасный коронавирус, неуязвимый для вакцин

Ученые из Школы глобального здравоохранения Аллена (США) выявили новый вирус, похожий на SARS-CoV-2. Он, вероятно, способен заражать людей и в случае распространения будет невосприимчив к вакцинам, сообщает PLoS Pathogens.

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Напомним, SARS-CoV-2 вызывает COVID-19. Новый инфекционный агент, получивший название Хоста-2, относится к той же подкатегории коронавирусов, известных как сарбековирусы.

В последние годы ученые открыли сотни сарбековирусов, преимущественно у летучих мышей из Азии, но все они не способны заражать человеческие клетки. Вирусы Хоста-1 и Хоста-2, идентифицированные в конце 2020 года также у летучих мышей, также сначала считались безопасными.

В 2022 году эксперты решили изучить эти вирусы более подробно. Результаты показали, что Хоста-1 представляет низкий риск для людей, но Хоста-2 «демонстрирует тревожные черты». Как и SARS-CoV-2, он использует спайковый белок для заражения клеток и присоединяется к рецепторному белку под названием ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2), который присутствует во всех клетках человека. Последующие эксперименты показали, что Хоста-2 устойчив как к моноклональным антителам, так и к сыворотке от людей, вакцинированных от SARS-CoV-2.

Впрочем, есть и хорошие новости. Ученые определили, что у вируса отсутствуют некоторые гены, которые необходимы для заражения человека. Но есть вероятность комбинации Хоста-2 со вторым вирусом, таким как SARS-CoV-2. В результате может появиться новый опасный инфекционный агент.